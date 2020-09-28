Азербайджан заявил о более чем 550 убитых армянских военных
09:00 28.09.2020 Источник: РБК
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана, предает «Интерфакс-Азербайджан».
Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 единицы танков и другой тяжелой бронетехники, 15 зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.
Потери среди своих военнослужащих в Баку не уточнили. РБК
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