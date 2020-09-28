Азербайджан заявил о более чем 550 убитых армянских военных

09:00 Источник: РБК

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана, предает «Интерфакс-Азербайджан».

Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 единицы танков и другой тяжелой бронетехники, 15 зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

Потери среди своих военнослужащих в Баку не уточнили. РБК