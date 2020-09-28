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NYT заявила, что Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет

09:05 28.09.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог, сообщила The New York Times со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома. По информации издания, в качестве основания для неуплаты налога миллиардер указывал многомиллионные убытки его компании и долги. Сам Дональд Трамп назвал публикацию газеты фейком.

В 2016 году, за месяц до президентских выборов в США, в NYT вышел аналогичный материал о неуплате господином Трампом налогов. Тогда избирательный штаб Дональда Трампа выступил с утверждением, что публикация газеты призвана помочь в борьбе за пост президента США его сопернице демократу Хиллари Клинтон.

По данным NYT, в год, когда Дональд Трамп стал президентом США, он заплатил $750 подоходного налога. На следующий год он также заплатил $750. В газете добавляют, что не имеют налоговой информации за 2018 и 2019 годы (третий и четвертый годы президентства Дональда Трампа). В остальные же десяти лет (из 15-ти последних) господин Трамп, как утверждает издание, не платил подоходный налог, так как указывал, что совокупные потери его компаний превосходят прибыль.  Коммерсантъ

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