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НОВОСТИ

Из-за ситуации в Карабахе больницы Армении прекратили плановый прием пациентов

09:20 28.09.2020 Источник: Lenta.ru

Медицинские учреждения Армении прекратили плановый прием пациентов из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Арсен Торосян на основании закона «О правовом режиме военного положения». Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Так, больницы не будут оказывать помощь гражданам, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке. В Минздраве подчеркнули, что врачи продолжат вести прием пациентов, нуждающихся в реанимационных мероприятиях, экстренной медицинской помощи или госпитализации. Людей, которые получают медицинскую помощь в стационаре в настоящее время, выпишут после оценки их состояния здоровья с последующим амбулаторным лечением.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о серьезных потерях в армии Армении.  Lenta.Ru

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