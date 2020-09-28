Задержан депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом в понедельник сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. В феврале 2019 года в Следственном комитете Российской Федерации было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко", - приводятся в сообщении слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Она отметила, что в ходе противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области был причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей.

"Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца - бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко - проведены обыски. В данный момент следствием решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления", - заключила Петренко.