Задержан депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко
09:32 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом в понедельник сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. В феврале 2019 года в Следственном комитете Российской Федерации было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко", - приводятся в сообщении слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.
Она отметила, что в ходе противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области был причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей.
"Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца - бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко - проведены обыски. В данный момент следствием решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления", - заключила Петренко.
НОВОСТИ
- 09:20 28.09.2020
- Из-за ситуации в Карабахе больницы Армении прекратили плановый прием пациентов
- 09:05 28.09.2020
- NYT заявила, что Трамп не платил подоходный налог в течение 10 лет
- 09:00 28.09.2020
- Азербайджан заявил о более чем 550 убитых армянских военных
- 19:42 27.09.2020
- Во время протестных акций в Белоруссии задержано около 200 человек
- 18:11 27.09.2020
- На всей территории Азербайджана введено военное положение
- 17:30 27.09.2020
- Восстановление энергетической отрасли в мире быстрым не будет - Новак
- 17:16 27.09.2020
- Власти Армении могут рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха
- 17:11 27.09.2020
- В части городов и регионов Азербайджана введено военное положение
- 16:33 27.09.2020
- Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим от обрушения моста в Подмосковье
- 16:21 27.09.2020
- Андрей Воробьев: Около 900 тыс. жителей Московской области сделали прививку от гриппа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать