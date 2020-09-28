Познер назвал «идиотством» позицию Запада по российской вакцине от коронавируса
10:00 28.09.2020 Источник: РБК
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила название «Спутник V». Рассуждения журналиста опубликованы на его официальном сайте.
Как отметил Познер, у него нет повода думать, что российские ученые пошли на обман людей, объявив о создании антивируса. «Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди, как (мэр Москвы Сергей) Собянин, обманывают общественность», — отметил Познер.
Говоря о позиции Запада, журналист сказал, что здесь политика берет верх над разумом. «Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал Познер о такой позиции. РБК
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