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Познер назвал «идиотством» позицию Запада по российской вакцине от коронавируса

10:00 28.09.2020 Источник: РБК

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила название «Спутник V». Рассуждения журналиста опубликованы на его официальном сайте.

Как отметил Познер, у него нет повода думать, что российские ученые пошли на обман людей, объявив о создании антивируса. «Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди, как (мэр Москвы Сергей) Собянин, обманывают общественность», — отметил Познер.

Говоря о позиции Запада, журналист сказал, что здесь политика берет верх над разумом. «Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал Познер о такой позиции.  РБК

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