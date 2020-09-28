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В зоне паводка оказались 56 населенных пунктов в Хабаровском крае

10:32 28.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

56 населённых пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка. Его гребень смещается вниз по Амуру, сообщило управление МЧС по региону.

В общей сложности подтоплены 54 жилых дома, более 2 тыс. 700 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 81 участок дорог муниципального значения, уточнили спасатели.

За минувшие сутки уровень воды в реке у второго по величине города края — Комсомольске-на-Амуре — вырос на 14 см и составляет 691 см при опасной отметке в 650 см. В городе подтоплено 200 дачных участков, 6 соцобъектов и 47 жилых многоквартирных домов. Военнослужащие и коммунальные бригады продолжают возводить насыпные дамбы в черте города.

В Хабаровске уровень Амура снижается и, по данным Дальневосточного УГМС, в зоне подтопления остаются 7 жилых домов и 137 приусадебных участков. В Хабаровском крае продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера.  Говорит Москва

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