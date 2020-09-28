В Азербайджане объявлена частичная мобилизация
10:20 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана подписал в понедельник распоряжение о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте главы государства.
"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", - говорится в распоряжении.
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