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НОВОСТИ

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

10:20 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана подписал в понедельник распоряжение о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", - говорится в распоряжении.

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