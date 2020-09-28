Паводок стал причиной обрушения моста через реку Кола под Мурманском - Белозеров
12:05 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Паводок явился причиной разрушения железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском. Об этом сообщил в понедельник председатель правления АО "РЖД" Олег Белозеров.
"Проводились исследования, расследования. После каждого события у нас проводится всесторонний анализ того, что явилось причиной. Паводок явился причиной", - сказал Белозеров журналистам после церемонии запуска железнодорожного сообщения по вновь отстроенному мосту.
По его словам, возникли вопросы, как реагировать сейчас на изменяющуюся ситуацию. "Мост строился больше 100 лет назад. Мы подняли практически всю историю. Все, что было о мосте в наших архивах. Причем все обслуживание проходило вовремя. Подняли, в какое время какие изменения произошли. На самом деле, меняются русла рек и многие другие элементы за этот промежуток времени", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ, одна из опор была смещена и деформирована. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина были подключены железнодорожные войска Министерства обороны России. Аварийный мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м.
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