Более 5 тыс. человек получили вакцину "Спутник V", значимых побочных реакций нет

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более пяти тысяч человек уже получили вакцину против нового коронавируса "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований и гражданского оборота. Значимых побочных реакций не наблюдается, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"К настоящему времени вакциной "Спутник V" в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более пяти тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано", - говорится в сообщении.