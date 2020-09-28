Более 5 тыс. человек получили вакцину "Спутник V", значимых побочных реакций нет
12:32 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более пяти тысяч человек уже получили вакцину против нового коронавируса "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований и гражданского оборота. Значимых побочных реакций не наблюдается, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
"К настоящему времени вакциной "Спутник V" в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более пяти тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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