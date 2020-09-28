ЕС внес 2-х человек и 4 юрлица в черный список против РФ за строительство Крымского моста
13:00 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послы Евросоюза согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против РФ за участие в строительстве Крымского моста. Об этом сообщил в понедельник ТАСС европейский дипломатический источник.
"Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четырех компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста, - сообщил он. - Официальное решение будет принято Советом ЕС позднее на основании письменной процедуры".
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