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НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей

13:05 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,01% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки 79 рублей, свидетельствуют данные площадки на 10:21 мск.

В последний раз доллар поднимался до 79 рублей 2 апреля текущего года.

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