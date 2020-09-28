Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей
13:05 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,01% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки 79 рублей, свидетельствуют данные площадки на 10:21 мск.
В последний раз доллар поднимался до 79 рублей 2 апреля текущего года.
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