Саакашвили призвал власти Украины не следовать слепо директивам Европы
13:20 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Властям Украины не следует слепо выполнять все требования европейских институтов, так как некоторые из них носят сомнительный характер и только вредят стране. Такое мнение в эфире телеканала "Украина-24" озвучил глава Национального комитета реформ Михаил Саакашвили.
"Украинским властям нельзя слепо следовать европейским директивам, иногда идиотским", - сказал он. По мнению политика, копирование законов европейских стран только ухудшит ситуацию.
Если Украина, уточнил он, примет законы Австрии или Швеции, то украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом Саакашвили выразил сожаление, что не все украинские политики это понимают.
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