0
0
128
НОВОСТИ

Саакашвили призвал власти Украины не следовать слепо директивам Европы

13:20 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Украины не следует слепо выполнять все требования европейских институтов, так как некоторые из них носят сомнительный характер и только вредят стране. Такое мнение в эфире телеканала "Украина-24" озвучил глава Национального комитета реформ Михаил Саакашвили.

"Украинским властям нельзя слепо следовать европейским директивам, иногда идиотским", - сказал он. По мнению политика, копирование законов европейских стран только ухудшит ситуацию.

Если Украина, уточнил он, примет законы Австрии или Швеции, то украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом Саакашвили выразил сожаление, что не все украинские политики это понимают.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 28.09.2020
НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
0
32
14:12 28.09.2020
Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике "Шарите"
0
46
14:07 28.09.2020
Сбер завершил agile-трансформацию, масштабирует гибкие форматы работы и упрощает модель управления
0
61
14:00 28.09.2020
Население Швейцарии проголосовало против ограничений на работу и проживание для выходцев из ЕС
0
74
13:35 28.09.2020
Росатом предложил создать Национальную промышленную цифровую платформу и расширить повестку импортозамещения
0
114
13:32 28.09.2020
США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H
0
119
13:05 28.09.2020
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей
0
194
13:00 28.09.2020
ЕС внес 2-х человек и 4 юрлица в черный список против РФ за строительство Крымского моста
0
163
12:32 28.09.2020
Более 5 тыс. человек получили вакцину "Спутник V", значимых побочных реакций нет
0
214
12:20 28.09.2020
Суд признал законным отказ СК проверить факт возможного отравления Навального
0
260

Возврат к списку