Население Швейцарии проголосовало против ограничений на работу и проживание для выходцев из ЕС

14:00 Источник: Эхо Москвы

Граждане Швейцарии проголосовали против ограничений на работу и проживание для выходцев из Евросоюза. За расторжение соглашения с ЕС накануне выступили 38% участников референдума, 62% высказались против. Само голосование проводилось по предложению правой Швейцарской народной партии, которая входит в правящую коалицию. Сторонники отмены соглашения считают, что оно не обеспечивает контроля над миграцией. В Швейцарии живут около 1,5 млн граждан Евросоюза. И около полумиллиона швейцарцев работают за рубежом. Эхо Москвы