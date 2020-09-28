Росатом предложил создать Национальную промышленную цифровую платформу и расширить повестку импортозамещения

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Госкорпорация «Росатом» выступила с инициативой создания Национальной промышленной цифровой платформы, призванной обеспечить ускоренный переход предприятий страны к концепции «Индустрии 4.0.». Предложение о разработке такой платформы озвучил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе пленарной дискуссии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020), которая 25 сентября 2020 года завершилась в Нижнем Новгороде.

Обращаясь к генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову, Алексей Лихачев выразил уверенность, что в настоящее время у России существуют все возможности для создания такой платформы: «Росатом и Ростех сегодня обладают такими компетенциями, которые могут, как мозаику сложить эту платформу. У нас есть опыт, и вы активно работаете в рынке, у нас есть что предложить. Мы готовы к этой задаче».

Гендиректор Росатома заметил, что работу по созданию Национальной промышленной платформы целесообразно было бы вести при координации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он также подчеркнул, что наряду с вопросами эффективности производства, создание платформы позволит решить целый ряд задач обеспечения цифровой безопасности российской промышленности. При этом одним из базовых принципов развития платформы станет ее открытость для расширения и подключения функциональных модулей, создаваемых другими участниками российского рынка.

Кроме того, Алексей Лихачев предложил расширить повестку цифрового импортозамещения в промышленности и начать переход от замещения нынешнего поколения зарубежных цифровых решений и продуктов к созданию в стране собственных технологий, конкурентоспособных на глобальном рынке. «Есть риск, занимаясь импортозамещением, сделать через два-три года тот продукт, который уже есть сегодня. Понимая, что завтра на рынке будет совершенно новый, более эффективный и привлекательный», – сказал глава Росатома.

Для того, чтобы процесс импортозамещения не стал ограничителем развития российских цифровых промышленных технологий, по мнению Алексея Лихачева необходимо использовать стратегический подход: «посмотреть в будущее и оттуда прийти в сегодняшний день». Это позволит создавать технологии и продукты, не только удовлетворяющие внутренний спрос, но и конкурентоспособные на рубежных рынках.

В качестве примера Алексей Лихачев привел платформу «Логос»: «Это яркий пример того, что мы способны сделать на мировом уровне конкурентный продукт, связанный с математическим моделированием самых разных процессов».

Генеральный директор Росатома также напомнил об истоках компетенций отечественной атомной отрасли в области цифрового моделирования: «На рубеже 80-х – 90-х годов – когда было принято решение об отказе от ядерных испытаний – всю работу, связанную с проверкой ядерного арсенала, его развитием и поддержанием, пришлось перевести в формат математического моделирования. Для этого потребовались специальные прогнозные модели, соответствующие программы, большие базы данных, суперкомпьютеры. Все это в «боевом состоянии» пришло в нашу нынешнюю жизнь».

Говоря о стратегии импортозамещения в отрасли и в стране, директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева отметила, что переход российских предприятий к применению отечественных технологий становится обязательным условием конкурентоспособности промышленности страны в целом. В связи с этим она также призвала объединить в рамках национальной технологической повестки вопросы импортозамещения с созданием перспективных отечественных цифровых решений на горизонте 2025 – 2030 годов: «Нужно заглянуть в будущее. Понять, какие технологии будут востребованы даже не завтра, а послезавтра. И – работать в этом направлении. Только так мы можем получить конкурентоспособные цифровые технологии, добиться лидирующих позиций на международном рынке».

Национальная промышленная цифровая платформа призвана обеспечить решение целого ряда важных задач. В их числе: прирост эффективности производства и сокращение затрат на техническое обслуживание, прогнозирование и предотвращение отказов оборудования, снижение эксплуатационных расходов и увеличение энергоэффективности. Основой для развития платформы должны стать современные подходы к работе с данными и передовые разработки в области технологий промышленного интернета вещей.

Портфель цифровых продуктов Росатома в настоящее время включает в себя конкурентоспособные отечественные ИТ-решения, сгруппированные по шести основным направлениям: наукоемкое моделирование и НИОКР; управление предприятием и производством; цифровая инфраструктура; информационная и физическая цифровая безопасность; проектирование и строительство/«цифровые двойники»; цифровизация городских сервисов и процессов. Флагманской платформой Росатома в области наукоемкого моделирования выступает семейство программных продуктов для инженерного анализа «Логос», относящееся к классу CAE (Computer-Aided Engineering). Продукт создан на основе многолетних разработок ГК «Росатом», которые начались в 2009 году в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В настоящее время на рынке представлено два модуля: «Логос Аэро-Гидро» и «Логос Тепло». Представление рынку модуля «Логос Прочность» запланировано до конца 2020 года.