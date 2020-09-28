Сбер завершил agile-трансформацию, масштабирует гибкие форматы работы и упрощает модель управления
14:07 28.09.2020
В этом году Сбер завершил значимую внутреннюю трансформацию — перевод всех сотрудников, создающих продукты и сервисы для клиентов, в agile. Это позволило в семь раз увеличить скорость вывода продуктов на рынок, в четыре раза нарастить количество продуктовых внедрений, повысить мотивацию и вовлечённость сотрудников, их ответственность и полномочия, культуру открытости и практических экспериментов, гордость за работу в компании.
Теперь более 30 тысяч сотрудников Сбера, в том числе центрального аппарата, блока «Технологии» и большинства компаний экосистемы, работают в 3000 продуктовых команд в Sbergile. Этот способ производства программного обеспечения (и присущая ему культура быстрого взаимодействия и коллаборации) является «нативным» для технологических компаний. Он подразумевает постоянное взаимодействие специалистов разных компетенций, объединенных общей задачей, в соответствии с agile-манифестом, в том числе за счет делегирования руководителям продуктовых команд отдельных решений по выпуску продукта на рынок.
Сбер был одной из первых компаний в России, внедряющих гибкие, удаленные и смешанные форматы работы с 2016 года. На фоне пандемии компания масштабировала эти форматы для заботы о здоровье сотрудников при одновременном поддержании бесперебойного обслуживания клиентов. В течение 2020 года от 10 до 70 тысяч сотрудников работали в удаленном и смешанном режиме. Гибкие форматы работы, удобные для сотрудников, будут использоваться и дальше, соответствуя новым трендам на рынке труда и эпидемиологической ситуации в стране.
Сбер планирует кардинальные изменения в системе принятия решений — пятикратное сокращение количества коллегиальных органов. Будут сохранены только те из них, полномочия которых связаны с необходимостью принятия решений по регуляторным и высокорисковым вопросам.
Данный шаг существенно повысит ответственность и скорость принятия решений в компании и сделает систему принятия решений более прозрачной и эффективной.
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