Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике "Шарите"
14:12 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе навестила блогера Алексея Навального в клинике "Шарите", содержание их разговора не разглашается. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Да, я могу [подтвердить факт встречи Меркель с Навальным]", - сказал он в ответ на просьбу корр. ТАСС подтвердить соответствующую информацию издания "Шпигель". Зайберт подчеркнул, что речь о "тайном визите" канцлера в клинику не идет, но кабинет министров ФРГ в принципе не сообщает о частных встречах Меркель.
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