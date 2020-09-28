Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике "Шарите"

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе навестила блогера Алексея Навального в клинике "Шарите", содержание их разговора не разглашается. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Да, я могу [подтвердить факт встречи Меркель с Навальным]", - сказал он в ответ на просьбу корр. ТАСС подтвердить соответствующую информацию издания "Шпигель". Зайберт подчеркнул, что речь о "тайном визите" канцлера в клинику не идет, но кабинет министров ФРГ в принципе не сообщает о частных встречах Меркель.