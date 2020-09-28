Нобелевский лауреат, член совета белорусской оппозиции Алексиевич покинула страну
14:32 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич в понедельник покинула страну. Об этом сообщил портал tut.by.
"Светлана Алексиевич рано утором в понедельник улетела в Германию. Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета", - пояснила порталу помощница писательницы Татьяна. По ее словам, у Алексиевич запланированы мероприятия в Швеции и на Сицилии.
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