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Нобелевский лауреат, член совета белорусской оппозиции Алексиевич покинула страну

14:32 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич в понедельник покинула страну. Об этом сообщил портал tut.by.

"Светлана Алексиевич рано утором в понедельник улетела в Германию. Но ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета", - пояснила порталу помощница писательницы Татьяна. По ее словам, у Алексиевич запланированы мероприятия в Швеции и на Сицилии.

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