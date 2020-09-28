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НОВОСТИ

НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

14:20 28.09.2020 Источник: НГ-Online

Североатлантический союз глубоко обеспокоен сообщениями о крупномасштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.

«Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения, - подчеркивается в заявлении спецпредставителя генсека НАТО. - Сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ».

Андрей Серенко

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