НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

14:20 Источник: НГ-Online

Североатлантический союз глубоко обеспокоен сообщениями о крупномасштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.

«Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения, - подчеркивается в заявлении спецпредставителя генсека НАТО. - Сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ».

Андрей Серенко