НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
14:20 28.09.2020 Источник: НГ-Online
Североатлантический союз глубоко обеспокоен сообщениями о крупномасштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.
«Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения, - подчеркивается в заявлении спецпредставителя генсека НАТО. - Сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ».
Андрей Серенко
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