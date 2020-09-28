В России 111 школ закрыты на карантин из-за гриппа - Минпросвещения

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России привел к закрытию на карантин 111 школ, сообщили ТАСС в понедельник в Минпросвещения РФ.

"По данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), а в штатный режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы", - рассказали в министерстве.