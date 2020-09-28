Спутники "Гонец-М" впервые запустили на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета "Союз-2.1б" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами стартовала в понедельник с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов (КА) связи "Гонец-М" и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов", - говорится в сообщении. Ракета стартовала в 14:20 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 космодрома в Архангельской области.

Это первый запуск спутников "Гонец-М" в 2020 году и первый на ракете-носителе "Союз-2.1б". До этого подобные аппараты выводились на орбиту с помощью конверсионной ракеты-носителя "Рокот".