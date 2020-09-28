0
0
70
НОВОСТИ

Спутники "Гонец-М" впервые запустили на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

15:32 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета "Союз-2.1б" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и 19 малыми космическими аппаратами стартовала в понедельник с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов (КА) связи "Гонец-М" и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов", - говорится в сообщении. Ракета стартовала в 14:20 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 космодрома в Архангельской области.

Это первый запуск спутников "Гонец-М" в 2020 году и первый на ракете-носителе "Союз-2.1б". До этого подобные аппараты выводились на орбиту с помощью конверсионной ракеты-носителя "Рокот".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 28.09.2020
Случаи коронавируса могут регистрироваться до 2022 года - эксперт Роспотребнадзора
0
0
15:12 28.09.2020
РФ не вмешивается во внутренние дела соседей, но поддерживает действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию - Путин
0
110
15:00 28.09.2020
В России 111 школ закрыты на карантин из-за гриппа - Минпросвещения
0
111
14:32 28.09.2020
Нобелевский лауреат, член совета белорусской оппозиции Алексиевич покинула страну
0
191
14:20 28.09.2020
НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
0
165
14:12 28.09.2020
Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике "Шарите"
0
209
14:07 28.09.2020
Сбер завершил agile-трансформацию, масштабирует гибкие форматы работы и упрощает модель управления
0
209
14:00 28.09.2020
Население Швейцарии проголосовало против ограничений на работу и проживание для выходцев из ЕС
0
172
13:35 28.09.2020
Росатом предложил создать Национальную промышленную цифровую платформу и расширить повестку импортозамещения
0
206
13:32 28.09.2020
США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H
0
215

Возврат к списку