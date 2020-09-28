Нагорно-Карабахский конфликт невозможно решать военным путем - посол Армении

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Посол Армении назвал нагорно-карабахский конфликт самоуничтожением. Накануне на линии соприкосновения границ двух стран начались столкновения.

Стороны обвинили друг друга в эскалации напряжения.

Президент Азербайджана утвердил военное положение в стране с понедельника. Аналогичные меры введены в Армении. Кроме того, там объявлена мобилизация военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет.

Чрезвычайный и полномочный посол республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что единственным верным решением для враждующих стран могут быть переговоры.

«Чтобы люди договаривались и не гибли, нужно оставаться в политическом процессе, то есть быть приверженным политико-дипломатическим мерам по разрешению конфликта, а не готовить свой народ войне и не готовиться к тому, чтобы вернуть Карабах в свой состав военным путём. Сегодня руководство Азербайджана, президент заявляет, что переговорный процесс исчерпан, что нет никаких результатов за столом переговоров, поэтому нужно военным путём вернуть, чтоб гибли люди.

Нужно остановить военные действия и убрать с повестки военное решение конфликта. Этот конфликт невозможно решать военным путём, это просто самоуничтожение. Конфликт имеет одно решение — политическое — стол переговоров».

Боевые столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. В эскалации стороны обвинили друг друга, обе страны объявили военную мобилизацию.