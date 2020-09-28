Штрафы не заставят людей соблюдать меры профилактики коронавируса - Попова
22:00 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штрафы являются не самым действенным способом заставить людей соблюдать меры профилактики коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я хочу сказать, что разные страны идут разной дорогой. Кто-то очень жестко наказывает, кто-то не наказывает совсем <...>. Штрафы здесь не самое сильнодействующее средство, мне кажется, на сегодняшний день можно убедить людей (соблюдать профилактические меры - прим. ТАСС). Штраф тоже, наверное, должен быть, но тогда <...> он должен иметь [больше] профилактическое значение, чем значение карательное", - сказала она в понедельник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
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