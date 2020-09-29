В Армении заявляют о широкомасштабном наступлении ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе
09:05 29.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Азербайджанская армия, как утверждает руководство Армении, начала широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе. Бои идут в северном и южном направлениях. По словам представителя Министерства обороны Армении, азербайджанские подразделения потеряли за минувшие сутки 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих.
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявило о гибели 84 своих военнослужащих за два дня боев. Эхо Москвы
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