Бомбардировщики США отработали нанесение ударов по Калининграду - СМИ
10:00 29.09.2020 Источник: Известия
Два американских бомбардировщика B-52, перехваченные 25 сентября в небе над Балтикой, отрабатывали нанесение ударов по Калининграду, пишет Forbes.
Отмечается, что самолеты поднялись в небо с авиабазы в Великобритании, а затем направились к границе Калининграда. При этом траектория полета через Польшу и Литву позволила им фактически облететь «российскую крепость».
Издание указало, что Калининград имеет мощную защиту в виде систем ПВО С-300 и С-400, а также комплексов «Искандер».
«Это российская заноза во фланге НАТО. Именно поэтому ВВС отработали атаку на него (Калининград — ред.)», — говорится в материале.
Кроме того, город и сотрудничество с Белоруссией дают России фактический контроль над Сувалкским коридором, считает журнал. Отмечается, что НАТО переживает о том, что с помощью этого района Москва в случае конфликта «отрежет» страны Прибалтики от остальных стран альянса.
Также журнал напомнил, что помимо российских рубежей на Балтике, американские бомбардировщики «прощупали российскую оборону в Черном море, провоцируя русских на реакцию».
Так, в среду один из бомбардировщиков совершил имитацию атаки вдоль Черного моря в районе Одессы. Его прикрывали пять самолетов НАТО. Известия
НОВОСТИ
- 10:05 29.09.2020
- Запад должен деньги Украине - депутат Рады
- 09:32 29.09.2020
- Совет будущему президенту США по поводу России дал Михаил Горбачев
- 09:20 29.09.2020
- Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть пост - СМИ
- 09:17 29.09.2020
- Правительство Подмосковья рассматривает запрос о проверке конституционности антикоронавирусных мер
- 09:05 29.09.2020
- В Армении заявляют о широкомасштабном наступлении ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе
- 09:00 29.09.2020
- Макрон не сомневается, что против Навального было применено химическое оружие
- 08:10 29.09.2020
- Официальным лицам и госслужащим Гонконга велели избегать контактов с персоналом генконсульства США - СМИ
- 08:00 29.09.2020
- Число жертв от коронавируса в 1 млн генсек ООН назвал ошеломляющей
- 07:50 29.09.2020
- Из-за сообщений о "минировании" в хабаровском аэропорту задержали четыре рейса
- 22:40 28.09.2020
- Вашингтон создает глобальную коалицию против Китая - Помпео
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать