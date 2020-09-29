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Бомбардировщики США отработали нанесение ударов по Калининграду - СМИ

10:00 29.09.2020 Источник: Известия

Два американских бомбардировщика B-52, перехваченные 25 сентября в небе над Балтикой, отрабатывали нанесение ударов по Калининграду, пишет Forbes.

Отмечается, что самолеты поднялись в небо с авиабазы в Великобритании, а затем направились к границе Калининграда. При этом траектория полета через Польшу и Литву позволила им фактически облететь «российскую крепость».

Издание указало, что Калининград имеет мощную защиту в виде систем ПВО С-300 и С-400, а также комплексов «Искандер».

«Это российская заноза во фланге НАТО. Именно поэтому ВВС отработали атаку на него (Калининград — ред.)», — говорится в материале.

Кроме того, город и сотрудничество с Белоруссией дают России фактический контроль над Сувалкским коридором, считает журнал. Отмечается, что НАТО переживает о том, что с помощью этого района Москва в случае конфликта «отрежет» страны Прибалтики от остальных стран альянса.

Также журнал напомнил, что помимо российских рубежей на Балтике, американские бомбардировщики «прощупали российскую оборону в Черном море, провоцируя русских на реакцию».

Так, в среду один из бомбардировщиков совершил имитацию атаки вдоль Черного моря в районе Одессы. Его прикрывали пять самолетов НАТО.  Известия

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