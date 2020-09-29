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Запад должен деньги Украине - депутат Рады

10:05 29.09.2020 Источник: Известия

На самом деле не Украина должна Европе и США, а именно странам Запада следует вернуть деньги Киеву. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

По словам политика, из страны вывели миллиарды под предлогом проведения реформ с помощью западных государств. При этом Украина превратилась в колонию Евросоюза, который сбывает ей свои товары.

«Всего 13 млрд наших денег выведено и работает в юрисдикции США. А у нас клянчат 3 млрд у Международного валютного фонда и 600 у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа. То есть нам должны, а не мы должны», — заявил Деркач в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, Киеву следует заявить Западу, что «Украина не банкомат», и потребовать обратно свои деньги.

Резкие высказывания депутата вызвали слова главы дипломатии ЕС Жозела Борреля, который заявил 22 сентября, что Европейский союз готов предоставить Киеву €1,2 млрд помощи при условии выполнения требований Международного валютного фонда (МВФ).  Известия

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