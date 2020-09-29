В Азербайджане заблокировали социальные сети и ряд других сервисов

10:20 Источник: Газета.Ru

Ряд социальных сетей заблокировали в Азербайджане на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе, свидетельствуют данные портала NetBlocks. В частности, заблокированы оказались Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, Skype и некоторые другие сервисы.

По данным портала, ограничения на работу социальных сетей были введены азербайджанской стороной для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении». Газета.Ru