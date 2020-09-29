Российский список Forbes возглавил Владимир Лисин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин занял первую строчку в российском списке Forbes. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time. Его состояние оценивается в $22,7 млрд.

На втором месте оказался глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием $22,3 млрд. Ранее Потанин возглавлял рейтинг Forbes. Замыкает тройку лидеров семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс", с состоянием $21 млрд.

Группа НЛМК - крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год.

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин контролирует 81,4% акций компании.