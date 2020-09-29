Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля
11:00 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,85% и достиг 93,05 руб., свидетельствуют данные площадки на 10:08 мск.
В последний раз евро торговался выше 93 руб. в январе 2016 года. При этом к 10:09 мск курс евро уже рос на 1% - до 93,21 руб.
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