Премьер-министр Венгрии потребовал уволить замглавы Еврокомиссии - Reuters
11:20 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо с требованием уволить заместителя председателя ЕК Веру Юрову за оскорбительные публичные высказывания в адрес страны. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.
"Согласно [мнению] заместителя председателя, в Венгрии формируется "больная демократия", также она оскорбила граждан ЕС венгерской национальности, сказав, что те не в праве формировать независимое мнение", - приводит агентство выдержку из письма, направленного премьером главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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