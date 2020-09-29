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Только 20% американцев ожидают, что исход выборов станет известен в ночь голосования - опрос

12:00 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство избирателей в США не верят, что результат президентских выборов 3 ноября станет известен в ночь после завершения голосования, 21% при этом ожидают, что определение победителя займет больше недели. Соответствующие результаты социологического опроса, проведенного совместно с компанией Morning Consult, опубликовала в понедельник газета Politico.

Согласно приведенным данным, лишь 20% избирателей считают, что победитель выборов станет известен в ночь на 4 ноября, в то время как 66% полагают, что это произойдет позже. По мнению 19% из них, результаты определятся днем 4 ноября, еще 26% предполагают, что на это потребуется от двух до семи дней, 21% - более недели.

53% участников опроса при этом опасаются, что действующий президент Дональд Трамп может объявить о своей победе до завершения подсчета голосов, около трети участников опроса не исключают, что такой поступок может совершить кандидат от демократов Джозеф Байден.

Опасения американских избирателей связаны, прежде всего, с процедурой голосования на почте, которую подвергал ранее критике Трамп. В ряде штатов закон не позволяет начать подсчет поданных по почте голосов до закрытия участков в основной день, что может привести к значительным задержкам при их обработке.

В опросе приняли участие 1 986 зарегистрированных избирателей. Исследование проводилось с 25 по 27 сентября.

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