ВС Армении планируют применить ударные системы большой дальности - Минобороны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Армении намерены перейти к применению ударных систем большой дальности в ответ на действия азербайджанских военных, использующих тяжелые огнеметы. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

"С раннего утра азербайджанские ВС в целях наступления вдоль всей линии фронта используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1, РСЗО "Смерч" и иные системы. ВС Армении предупреждают, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большей дальности и разрушительной мощи", - отметила она.