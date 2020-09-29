ВС Армении планируют применить ударные системы большой дальности - Минобороны
12:20 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Армении намерены перейти к применению ударных систем большой дальности в ответ на действия азербайджанских военных, использующих тяжелые огнеметы. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.
"С раннего утра азербайджанские ВС в целях наступления вдоль всей линии фронта используют тяжелые огнеметные системы ТОС-1, РСЗО "Смерч" и иные системы. ВС Армении предупреждают, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большей дальности и разрушительной мощи", - отметила она.
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