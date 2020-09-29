0
0
109
НОВОСТИ

Около 30% россиян жалуются на ухудшение медобслуживания - исследование

12:32 29.09.2020 Источник: Интерфакс

Более четверти россиян (28%) считают, что современная отечественная медицина в стране за последние десять лет стала хуже, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше такой точки зрения придерживаются 38% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что российские мужчины склонны чаще говорить об ухудшениях в работе системы здравоохранения, чем женщины - 30% и 26% респондентов соответственно.

Критикуют медицину чаще всего за сокращение количества мест в стационарах, сложности с получением высокотехнологичной помощи, рост числа платных услуг, отмечают в Superjob.ru.

В свою очередь, согласно опросу, количество россиян, уверенных в улучшении работы отечественной системы здравоохранения за последнее десятилетие оказалось на таком же уровне - 28% респондентов. Чаще всего положительные изменения в российской медицине отмечают респонденты в возрасте до 24 лет (39%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 29.09.2020
В больницах с коронавирусом находятся 18 депутатов Госдумы
0
0
13:12 29.09.2020
В подмосковных образовательных организациях нет критической ситуации с COVID-19
0
27
13:05 29.09.2020
Установка "умных" счетчиков добавит цене на электроэнергию 0,09% в год - Минэнерго РФ
0
52
13:00 29.09.2020
Переход между зданиями обрушился на поверхности шахты "Северная" в Коми - ГУ МЧС
0
65
12:20 29.09.2020
ВС Армении планируют применить ударные системы большой дальности - Минобороны
0
131
12:05 29.09.2020
Внешнее давление на Белоруссию является беспрецедентным - Путин
0
137
12:00 29.09.2020
Только 20% американцев ожидают, что исход выборов станет известен в ночь голосования - опрос
0
129
11:32 29.09.2020
В России за сутки выявили 8 232 случая заражения коронавирусом
0
166
11:20 29.09.2020
Премьер-министр Венгрии потребовал уволить замглавы Еврокомиссии - Reuters
0
250
11:05 29.09.2020
Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана нанесли удар по территории республики
0
282

Возврат к списку