Около 30% россиян жалуются на ухудшение медобслуживания - исследование

12:32 Источник: Интерфакс

Более четверти россиян (28%) считают, что современная отечественная медицина в стране за последние десять лет стала хуже, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше такой точки зрения придерживаются 38% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что российские мужчины склонны чаще говорить об ухудшениях в работе системы здравоохранения, чем женщины - 30% и 26% респондентов соответственно.

Критикуют медицину чаще всего за сокращение количества мест в стационарах, сложности с получением высокотехнологичной помощи, рост числа платных услуг, отмечают в Superjob.ru.

В свою очередь, согласно опросу, количество россиян, уверенных в улучшении работы отечественной системы здравоохранения за последнее десятилетие оказалось на таком же уровне - 28% респондентов. Чаще всего положительные изменения в российской медицине отмечают респонденты в возрасте до 24 лет (39%).