Около 30% россиян жалуются на ухудшение медобслуживания - исследование
12:32 29.09.2020 Источник: Интерфакс
Более четверти россиян (28%) считают, что современная отечественная медицина в стране за последние десять лет стала хуже, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше такой точки зрения придерживаются 38% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".
Исследование показало, что российские мужчины склонны чаще говорить об ухудшениях в работе системы здравоохранения, чем женщины - 30% и 26% респондентов соответственно.
Критикуют медицину чаще всего за сокращение количества мест в стационарах, сложности с получением высокотехнологичной помощи, рост числа платных услуг, отмечают в Superjob.ru.
В свою очередь, согласно опросу, количество россиян, уверенных в улучшении работы отечественной системы здравоохранения за последнее десятилетие оказалось на таком же уровне - 28% респондентов. Чаще всего положительные изменения в российской медицине отмечают респонденты в возрасте до 24 лет (39%).
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