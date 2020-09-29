Переход между зданиями обрушился на поверхности шахты "Северная" в Коми - ГУ МЧС

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение перехода между зданиями произошло на поверхности шахты "Северная" в Воркуте, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение, что на территории поверхности шахты "Северная" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями", - сказали в МЧС. Два человека могут находиться под завалами.

Как уточнили в "Воркутаугле", два человека погибли при проведении демонтажных работ на шахте компании в Коми.