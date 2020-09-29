Установка "умных" счетчиков добавит цене на электроэнергию 0,09% в год - Минэнерго РФ
13:05 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии приведет к дополнительному росту конечной цены киловатта на 0,09% в год в течение пяти лет, следует из расчетов Минэнерго РФ.
Ведомство напоминает, что при этом с потребителя снимаются все обязанности по обслуживанию электросчетчиков.
"Согласно расчетам Минэнерго, дополнительный рост конечной цены на электроэнергию для потребителей при включении необходимых расходов на установку приборов учета составит 0,09% в год в течение пяти лет. То есть дополнительный рост тарифа для потребителя будет минимальным при том, что основной функционал по установке и обслуживанию счетчиков ложится на компании, соответственно, значительно повышается качество обслуживания и снимаются обязанности с потребителей", - сообщили журналистам в Минэнерго.
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