Установка "умных" счетчиков добавит цене на электроэнергию 0,09% в год - Минэнерго РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии приведет к дополнительному росту конечной цены киловатта на 0,09% в год в течение пяти лет, следует из расчетов Минэнерго РФ.

Ведомство напоминает, что при этом с потребителя снимаются все обязанности по обслуживанию электросчетчиков.

"Согласно расчетам Минэнерго, дополнительный рост конечной цены на электроэнергию для потребителей при включении необходимых расходов на установку приборов учета составит 0,09% в год в течение пяти лет. То есть дополнительный рост тарифа для потребителя будет минимальным при том, что основной функционал по установке и обслуживанию счетчиков ложится на компании, соответственно, значительно повышается качество обслуживания и снимаются обязанности с потребителей", - сообщили журналистам в Минэнерго.