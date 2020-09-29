Путин намерен сделать прививку от коронавируса - Песков
14:32 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прививка от коронавируса является тем шагом, который позволит понизить уровень предпринимаемых мер эпидемиологической защиты президента РФ, российский лидер уже заявил о своем намерении вакцинироваться. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.
"В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке", - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что "для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, необходимо поставить прививку".
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