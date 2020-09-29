0
0
68
НОВОСТИ

Путин намерен сделать прививку от коронавируса - Песков

14:32 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прививка от коронавируса является тем шагом, который позволит понизить уровень предпринимаемых мер эпидемиологической защиты президента РФ, российский лидер уже заявил о своем намерении вакцинироваться. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.

"В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке", - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что "для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, необходимо поставить прививку".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 29.09.2020
В РФ предложили запретить рекламу безалкогольного пива
0
94
14:00 29.09.2020
ОАЭ собираются отправить астронавтов на Луну в 2024 году
0
132
13:32 29.09.2020
Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с отходами в России
0
159
13:20 29.09.2020
В больницах с коронавирусом находятся 18 депутатов Госдумы
0
176
13:12 29.09.2020
В подмосковных образовательных организациях нет критической ситуации с COVID-19
0
173
13:05 29.09.2020
Установка "умных" счетчиков добавит цене на электроэнергию 0,09% в год - Минэнерго РФ
0
181
13:00 29.09.2020
Переход между зданиями обрушился на поверхности шахты "Северная" в Коми - ГУ МЧС
0
183
12:32 29.09.2020
Около 30% россиян жалуются на ухудшение медобслуживания - исследование
0
212
12:20 29.09.2020
ВС Армении планируют применить ударные системы большой дальности - Минобороны
0
229
12:05 29.09.2020
Внешнее давление на Белоруссию является беспрецедентным - Путин
0
233

Возврат к списку