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Соглашение о торгпредствах между РФ и Украиной прекратило действовать - МИД России

21:00 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств между Россией и Украиной прекратило действовать 27 сентября. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, размещенном во вторник на интернет-портале правовой информации.

"27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в Москве 22 октября 1992 года", - говорится в документе.

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