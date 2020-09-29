Соглашение о торгпредствах между РФ и Украиной прекратило действовать - МИД России
21:00 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств между Россией и Украиной прекратило действовать 27 сентября. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, размещенном во вторник на интернет-портале правовой информации.
"27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в Москве 22 октября 1992 года", - говорится в документе.
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