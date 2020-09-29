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Хуснуллин рассказал, сколько нужно вложить в строительство жилья в течение 10 лет

21:30 29.09.2020 Источник: Интерфакс

Около 50 трлн рублей необходимо вложить в строительство жилья за 10 лет из разных источников финансирования, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Перед нами стоит задача максимально активировать сектор жилищного строительства. В ближайшие 10 лет ожидается около 50 трлн рублей вложений в этот сегмент. Для этого предполагается развивать все рыночные инструменты и механизмы", - сказал Хуснуллин во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, одним из эффективных механизмов может стать поддержка ипотеки. "Опыт введения льготной ипотеки под 6,5% в этом году позволит нам достичь плановых годовых показателей, сейчас важно подумать о повышении доступности ипотеки в будущем", - отметил Хуснуллин.

По его словам, для поддержки отрасли необходимо выйти на объем выдачи около 2-3 млн ипотечных кредитов ежегодно.

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