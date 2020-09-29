Долги россиян перевалили за триллион рублей

21:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн руб., что на 22% больше, чем в тот же период годом ранее и на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце. Последний раз уровень задолженности превышал 1 трлн руб. в ноябре 2016 года, следует из материалов ЦБ.

Доля просрочки в общем объеме задолженности физлиц на 1 сентября составила 5,4% против 5% годом ранее и 5,2% в предыдущем месяце. На конец ноября 2016 года доля просроченных долгов составляла 9,7% от всего объема ссуд.