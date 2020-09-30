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НОВОСТИ

Россия так и не получила от ФРГ ответов на запрос по инциденту с Навальным - МИД

22:10 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ, Швеция и Франция до сих пор не ответили на отправленные российской стороной обращения, связанные с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном во вторник.

"Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ", - указали в министерстве.

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