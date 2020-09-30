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На первых дебатах Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

07:50 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что в американской истории никогда не было главы государства, который бы справлялся со своими обязанностями хуже Дональда Трампа. Об этом он заявил во вторник на первых теледебатах с действующим хозяином Белого дома, которые проходят в университете "Кейс Уэстерн Ризерв" в Кливленде (штат Огайо), трансляцию ведут центральные телеканалы.

Байден назвал Трампа "президентом, который портит все". "Вы - худший президент, который когда-либо был в Америке", - подчеркнул демократ.

Трамп во время дебатов многократно перебивал Байдена, в том числе в то время, которое было отведено кандидату от демократов для ответа на вопросы. Президент США также не раз вступал в перепалки и с модератором дискуссии - журналистом компании "Фокс ньюс" Крисом Уоллесом.

Трансляцию теледебатов ведут центральные телеканалы США с 04:00 мск среды в течение полутора часов без перерыва на рекламу. Теледебаты разбиты на шесть сегментов продолжительностью 15 минут.


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