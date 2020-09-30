СБ ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. Об этом заявил журналистам председатель СБ в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся во вторник закрытых консультаций. Заседание продлилось чуть более часа.



"Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - сказал он. Дипломат сообщил, что в ходе встречи все страны Совета выразили полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



Закрытые встречи СБ ООН подразумевают участие только 15 стран Совбеза. Абарри не исключил, что при необходимости Совет проведет встречу с участием представителей Армении и Азербайджана "Если это будет нужно, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию", - информировал Абарри.



"Страны Совета глубоко осудили применение силы, повлекшее гибель людей", - добавил он.



Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван сообщает об обстрелах и территории Армении.



Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районам