Негативные отзывы о себе хочет знать только треть российских работодателей - опрос

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть российских компаний (35%) рассказали, что им интересно работать с негативными отзывами пользователей о себе. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску вакансий и персонала "Работа.ру".



В августе "Работа.ру" провела опрос среди более 3 500 пользователей сервиса из всех регионов России и выяснила, что 35% компаний было бы интересно работать не только с позитивными оценками пользователей, но и с негативными. Наиболее важными работодатели считают оценку условий труда и оценку зарплаты, менее важна для них оценка карьерного роста. Большинство (74%) опрошенных работодателей регулярно или периодически следят за отзывами о себе или конкурентах.



Для 54% жителей России важно заранее узнать информацию о рабочем графике и условиях труда в компании. 44% респондентов также обращают внимание на расстояние от дома до рабочего места, 36% - на надежность будущей компании, 34% - на позитивные отзывы сотрудников о работе, а 31% - на возможности обучения и карьерного роста.



Для этого "Работа.ру" запустила возможность оценивать работодателей России. Новая разработка позволит соискателям оценить работодателей по пятибалльной шкале. Пользователи могут выставлять оценки работодателям в шести категориях: зарплата, социальный пакет, карьерный рост, условия труда, руководство и рекомендация. На основе оценок и отзывов соискателей будет рассчитываться итоговый рейтинг компаний. Такой подход поможет потенциальным кандидатам делать более осознанный выбор. Компании же смогут укрепить свой HR-бренд и конкурировать за персонал и высококвалифицированных сотрудников.



