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НОВОСТИ

Азербайджан рассказал о потерях Армении в Карабахе

09:00 30.09.2020 Источник: Газета.Ru

Вооруженные силы Азербайджана в ходе конфликта в Нагорном Карабахе ликвидировали или ранили 2300 военных противника, сообщает азербайджанское министерство обороны.

В ходе боев уничтожены около 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем противовоздушной обороны, указано в сообщении. Кроме того, по данным Азербайджана, армянская сторона потеряла 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых машин и 55 машин.

Также уничтожен зенитно-ракетный комплект противника, отмечает министерство.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.  Газета.Ru

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