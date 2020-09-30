Азербайджан рассказал о потерях Армении в Карабахе
09:00 30.09.2020 Источник: Газета.Ru
Вооруженные силы Азербайджана в ходе конфликта в Нагорном Карабахе ликвидировали или ранили 2300 военных противника, сообщает азербайджанское министерство обороны.
В ходе боев уничтожены около 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем противовоздушной обороны, указано в сообщении. Кроме того, по данным Азербайджана, армянская сторона потеряла 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых машин и 55 машин.
Также уничтожен зенитно-ракетный комплект противника, отмечает министерство.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Газета.Ru
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