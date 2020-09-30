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НОВОСТИ

Армия обороны НКР уничтожила колонну с боеприпасами Азербайджана

09:05 30.09.2020 Источник: Lenta.ru

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожила колонну с боеприпасами ВС Азербайджана. Соответствующие кадры опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Twitter.

«Армия обороны Арцаха, восточное направление; поражение колонны машин противника с боеприпасами», — подписала кадры Степанян.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Нагорном Карабахе с начала боевых действий Азербайджан потерял убитыми 790 военнослужащих.  Lenta.Ru

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