Армия обороны НКР уничтожила колонну с боеприпасами Азербайджана

09:05 Источник: Lenta.ru

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожила колонну с боеприпасами ВС Азербайджана. Соответствующие кадры опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Twitter.

«Армия обороны Арцаха, восточное направление; поражение колонны машин противника с боеприпасами», — подписала кадры Степанян.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Нагорном Карабахе с начала боевых действий Азербайджан потерял убитыми 790 военнослужащих. Lenta.Ru