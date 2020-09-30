Армия обороны НКР уничтожила колонну с боеприпасами Азербайджана
09:05 30.09.2020 Источник: Lenta.ru
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожила колонну с боеприпасами ВС Азербайджана. Соответствующие кадры опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Twitter.
«Армия обороны Арцаха, восточное направление; поражение колонны машин противника с боеприпасами», — подписала кадры Степанян.
Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Нагорном Карабахе с начала боевых действий Азербайджан потерял убитыми 790 военнослужащих. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:20 30.09.2020
- Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
- 09:00 30.09.2020
- Азербайджан рассказал о потерях Армении в Карабахе
- 08:20 30.09.2020
- Из-за коронавируса Казахстан планирует усилить контроль для прибывающих из других стран
- 08:10 30.09.2020
- Негативные отзывы о себе хочет знать только треть российских работодателей - опрос
- 08:00 30.09.2020
- СБ ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия
- 07:50 30.09.2020
- На первых дебатах Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США
- 23:00 29.09.2020
- Инцидент с Навальным, Белоруссия и Нагорый Карабах вошли в повестку саммита ЕС
- 22:10 29.09.2020
- Россия так и не получила от ФРГ ответов на запрос по инциденту с Навальным - МИД
- 22:00 29.09.2020
- Для москвичей старше 65 лет домашний режим будет действовать до 28 октября - Указ мэра
- 21:38 29.09.2020
- Долги россиян перевалили за триллион рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать