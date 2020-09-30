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НОВОСТИ

Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

09:20 30.09.2020 Источник: Lenta.ru

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, текст опубликован на сайте ФНПР.

«Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — говорится в документе.

ФНПР неоднократно отмечала, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами.

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.

23 сентября президент Владимир Путин пообещал рост пенсий в 2021 году на 6,3 процента. При этом индексация коснется только выплат, которые получают неработающие пенсионеры. Пенсии работающих пенсионеров не повышаются автоматически на величину инфляции с 2016 года.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2022 года заморозку накопительной части пенсии.  Lenta.Ru

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