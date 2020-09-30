На предвыборных дебатах Байден назвал Трампа клоуном, расистом и щенком Путина

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Байден назвал Трампа клоуном, расистом и щенком Путина. В США прошли предвыборные дебаты между кандидатом в президенты от демократов и действующим главой государства.

Дональд Трамп называл Джо Байдена «сонным Джо». Соперники обменялись взаимными упрёками из-за отсутствия конкретных планов деятельности в сфере здравоохранения. Во время словесной перепалки Байден выкрикивал: «Да заткнись уже, парень. Все знают, что он лжец». Говорит Москва