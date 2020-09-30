0
0
178
НОВОСТИ

На предвыборных дебатах Байден назвал Трампа клоуном, расистом и щенком Путина

09:32 30.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Байден назвал Трампа клоуном, расистом и щенком Путина. В США прошли предвыборные дебаты между кандидатом в президенты от демократов и действующим главой государства.

Дональд Трамп называл Джо Байдена «сонным Джо». Соперники обменялись взаимными упрёками из-за отсутствия конкретных планов деятельности в сфере здравоохранения. Во время словесной перепалки Байден выкрикивал: «Да заткнись уже, парень. Все знают, что он лжец».  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 30.09.2020
Если бы СССР удалось сохранить, мир был бы лучше - Горбачев
0
63
10:20 30.09.2020
Microsoft утверждает, что за большинством кибератак в последнее время стоит Россия
0
91
10:05 30.09.2020
Поправки к ПДД предполагают новые штрафы
0
137
10:00 30.09.2020
Топливный союз сообщил о риске закрытия трети российских заправок
0
139
09:20 30.09.2020
Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
0
202
09:05 30.09.2020
Армия обороны НКР уничтожила колонну с боеприпасами Азербайджана
0
245
09:00 30.09.2020
Азербайджан рассказал о потерях Армении в Карабахе
0
231
08:20 30.09.2020
Из-за коронавируса Казахстан планирует усилить контроль для прибывающих из других стран
0
191
08:10 30.09.2020
Негативные отзывы о себе хочет знать только треть российских работодателей - опрос
0
217
08:00 30.09.2020
СБ ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия
0
246

Возврат к списку