На предвыборных дебатах Байден назвал Трампа клоуном, расистом и щенком Путина
09:32 30.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Байден назвал Трампа клоуном, расистом и щенком Путина. В США прошли предвыборные дебаты между кандидатом в президенты от демократов и действующим главой государства.
Дональд Трамп называл Джо Байдена «сонным Джо». Соперники обменялись взаимными упрёками из-за отсутствия конкретных планов деятельности в сфере здравоохранения. Во время словесной перепалки Байден выкрикивал: «Да заткнись уже, парень. Все знают, что он лжец». Говорит Москва
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