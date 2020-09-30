Топливный союз сообщил о риске закрытия трети российских заправок
10:00 30.09.2020 Источник: Известия
С 1 октября вступает в силу новый национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020), согласно которому топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать новым программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива. Однако этому стандарту смогут соответствовать далеко не все, и, несмотря на рекомендательный характер ГОСТа, представители бизнеса опасаются штрафов. До сих пор ни одна АЗС в России не установила соответствующее ПО, отметили в Российском топливном союзе (РТС). Владельцам небольших заправок это и вовсе будет не по карману, говорят в НТС.
При этом эксперты считают, что вводимая норма упростит операционную работу добросовестным участникам рынка, а оснащение АЗС не станет большой проблемой.
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