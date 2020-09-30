Microsoft утверждает, что за большинством кибератак в последнее время стоит Россия

10:20 Источник: РБК

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак были связаны с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи. Об этом говорится в ежегодном докладе по кибербезопасности, опубликованном на сайте компании. В Microsoft пояснили, что уведомляют пользователей об атаке хакеров, «санкционированной властями государств» (NSN, nation state notification).

Так, согласно представленному графику, на Россию за указанный период приходится 52% NSN-атак. Далее следуют Иран (25%), Китай (12%), КНДР (11%).

Целями атак чаще всего выступают США (69%), Великобритания (19%), Канада (5%), Южная Корея (4%) и Саудовская Аравия (3%), посчитали в Microsoft. РБК