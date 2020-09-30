Если бы СССР удалось сохранить, мир был бы лучше - Горбачев
10:32 30.09.2020 Источник: Газета.Ru
Бывший советский лидер Михаил Горбачев заявил, что если бы Советский Союз удалось сохранить, сейчас мир был бы лучше. Об этом сообщает The Times.
По его мнению, он был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Горбачев отметил, что не желал распада СССР, а это событие не являлось «конечным результатом» перестройки.
К положительным последствиям развала Советского Союза он причислил прекращение холодной войны, заключение соглашений о ядерном разоружении, появившуюся свободу выбора и многопартийность.
«И главное – мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно», — произнес экс-лидер.
При этом запоздалое реформирование партии, децентрализацию СССР и не слишком смелые экономические реформы Горбачев назвал ошибками. Газета.Ru
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