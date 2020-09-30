В России в сентябре выявили на 16,5% больше заразившихся коронавирусом, чем в августе
11:00 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 481, общее количество инфицированных в стране достигло 1 176 286. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,7%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 858, всего выздоровели 958 257 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России увеличилось за сутки на 177, это максимальное значение с 17 июля. Всего от инфекции умерли 20 722 пациента, сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в сентябре сообщил о 180 967 новых случаях заражения в России против 155 338 в августе. Таким образом, число выявленных случаев на 16,5% превысило показатель прошлого месяца, следует из подсчетов ТАСС.
При этом оно оказалось меньше, чем в июле, когда штаб сообщал о 192 132 инфицированных.
Общее число заразившихся в России, по подсчетам ТАСС, увеличилось на 18,2%, тогда как по итогам августа прирост составил 18,5%.
НОВОСТИ
- 12:20 30.09.2020
- Переболевшие коронавирусной инфекцией должны носить маски - Попова
- 12:05 30.09.2020
- Американский истребитель разбился, задев в небе с самолет-заправщик
- 12:00 30.09.2020
- Меркель подтвердила предстоящую встречу с Тихановской
- 11:32 30.09.2020
- ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия
- 11:20 30.09.2020
- Минобороны Армении заявляет о замеченных в воздухе над Карабахом турецких F-16
- 11:05 30.09.2020
- Путин призвал жестко декриминализировать лесной комплекс
- 10:32 30.09.2020
- Если бы СССР удалось сохранить, мир был бы лучше - Горбачев
- 10:20 30.09.2020
- Microsoft утверждает, что за большинством кибератак в последнее время стоит Россия
- 10:05 30.09.2020
- Поправки к ПДД предполагают новые штрафы
- 10:00 30.09.2020
- Топливный союз сообщил о риске закрытия трети российских заправок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать