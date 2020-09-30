В России в сентябре выявили на 16,5% больше заразившихся коронавирусом, чем в августе

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 481, общее количество инфицированных в стране достигло 1 176 286. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,7%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 858, всего выздоровели 958 257 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России увеличилось за сутки на 177, это максимальное значение с 17 июля. Всего от инфекции умерли 20 722 пациента, сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в сентябре сообщил о 180 967 новых случаях заражения в России против 155 338 в августе. Таким образом, число выявленных случаев на 16,5% превысило показатель прошлого месяца, следует из подсчетов ТАСС.

При этом оно оказалось меньше, чем в июле, когда штаб сообщал о 192 132 инфицированных.

Общее число заразившихся в России, по подсчетам ТАСС, увеличилось на 18,2%, тогда как по итогам августа прирост составил 18,5%.